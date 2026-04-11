Un uomo di 56 anni è stato ricoverato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova dopo essere stato investito da un muletto in un magazzino situato nella frazione di Cella questa mattina. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di lavoro, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un uomo di 56 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova dopo un violento impatto avvenuto questa mattina nella frazione di Cella. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 10:30 all’interno di un’impresa specializzata nella distribuzione di materiali per l’edilizia, situata in via Manganelli, dove il cliente è stato travolto accidentalmente da un carrello elevatore. Dinamica dell’incidente e interventi dei soccorsi. Il momento critico si è consumato nel cuore della mattinata reggiana, quando la movimentazione di un muletto ha causato una lesione alla gamba del cinquantase?enne coinvolto. La rapidità della risposta medica ha permesso il trasferimento immediato del ferito presso la struttura ospedaliera cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travolto da un muletto in un magazzino: ferito un uomo a Cella

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