Durante una cena aziendale in un ristorante dell'hinterland, un uomo ha investito un pedone e si è dato alla fuga. Dopo aver lasciato il locale, si è messo alla guida di un’auto per riportare a casa alcuni colleghi, con il capo seduto accanto. La fuga è terminata quando è stato fermato dalla polizia.

Cena aziendale in un ristorante dell'hinterland. Poi il «giro» per riaccompagnare i colleghi a casa, con il capo seduto al posto del passeggero. Una volta scaricati tutti, il 20enne agente immobiliare italiano si mette al volante della sua Ford Focus per tornare a casa. Pochi minuti dopo, in piazza 24 Maggio, travolge un 26enne sulle strisce pedonali, lo sbalza sullo spartitraffico e fugge. Alcuni passanti chiamano il 112. Sul posto arrivano i soccorsi in codice rosso. Il pedone finisce al Fatebenefratelli con una gamba fratturata e un trauma cranico: condizioni delicate, ma non è in pericolo di vita. A inchiodare il pirata della strada sono i testimoni e la dashcam di un tassista che ha ripreso tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Travolge un pedone e scappa: in manette

Pirata travolge un pedone in Darsena e scappa: inseguito (e arrestato) un agente immobiliare ubriacoPrima la cena aziendale e i bicchieri di troppo in un ristorante dell’hinterland di Milano.

Milano, giovane travolge pedone in zona DarsenaA Milano un giovane, di circa 20 anni, dopo una cena con i colleghi, travolge un pedone in Darsena e fugge.

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