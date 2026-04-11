Nella notte tra sabato 11 aprile e la mezzanotte, un uomo di 33 anni ha avuto un incidente sulla SP26 a Balangero. L'auto su cui viaggiava è sbandata in una curva, provocando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Un uomo di 33 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Giovanni Bosco di Torino dopo un violento sinistro avvenuto nella notte tra sabato 11 aprile e la mezzanotte a Balangero. Il trentatreenne, che percorreva la SP26 a bordo della sua Vespa, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla carreggiata in un tratto di strada caratterizzato da curve strette e scarsa visibilità. L’impatto si è verificato poco prima del cambio della data, quando il conducente è uscito di strada perdendo la traiettoria corretta proprio in corrispondenza di una curva. Non risultano altri mezzi coinvolti nella dinamica dell’evento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari di Azienda Zero, i quali hanno dovuto gestire la gravità delle condizioni del giovane, colpito da un trauma cranico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trauma cranico per il 33enne sulla SP26: sbandata in curva a Balangero

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Schianto notturno sulla sp 26 a Balangero. L'uomo soccorso dal 118 per un forte trauma cranico - facebook.com facebook

Cade durante un'arrampicata, trauma cranico per una 27enne. Sul posto i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino la con l'elisoccorso #ANSA x.com