Trattore si ribalta nelle campagne di Fumone | la vittima è Mario Lormini

Un uomo di 87 anni è rimasto ucciso ieri pomeriggio in un incidente agricolo nelle campagne di Fumone. Secondo quanto riferito, il trattore su cui si trovava si è ribaltato, causando il decesso dell’anziano residente ad Alatri. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Si chiamava Mario Lormini, aveva 87 anni ed era residente ad Alatri, l’uomo che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente agricolo avvenuto nelle campagne di Fumone. L’anziano era alla guida di un trattore lungo la via vicinale Casette quando, per cause ancora in fase di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Fumone, si ribalta col trattore mentre lavora in campagna: Mario Lormini muore a 87 anniUn uomo di 87 anni, Mario Lormini, è morto dopo che il suo trattore si è ribaltato nelle campagne di Fumone.