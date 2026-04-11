Trasportano la vita E danno speranza a chi è malato | gli angeli dei trapianti si raccontano nel docufilm

Il 11 aprile 2026, a Firenze, è stato presentato un documentario dedicato ai volontari del Nopc, il Nucleo operativo di protezione civile specializzato nel trasporto internazionale di organi e midollo osseo. Questi volontari, definiti “angeli dei trapianti”, si occupano di gestire la logistica necessaria per garantire il trasferimento rapido e sicuro di tessuti e organi vitali, offrendo speranza a chi attende un intervento.

Firenze, 11 aprile 2026 – Non hanno le ali, ma volano da un continente all’altro. Sono gli angeli dei trapianti, i volontari del Nopc (Nucleo operativo di protezione civile), specializzati nella logistica dei trapianti e nel trasporto del midollo osseo in tutto il mondo. Protagonisti silenziosi di una corsa contro il tempo in cui ogni minuto è decisivo. "In 33 anni di attività e 16mila missioni portate a termine, mai una rifiutata, mai una fallita ", racconta Massimo Pieraccini, presidente del Nopc. Un risultato straordinario che racconta dedizione, velocità, precisione e una responsabilità immensa. Perché quando si trova un donatore compatibile – una possibilità su centomila – si mette in moto una catena complessa e delicata, dove tutto deve funzionare alla perfezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Angeli dei trapianti, una corsa contro il tempo: a Firenze l’anteprima del docufilm “Il dono”Firenze, 8 aprile 2026 - Una possibilità su 100mila, quella di trovare un donatore compatibile di midollo osseo, una coincidenza rarissima che,...

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