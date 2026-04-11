Trappola digitale | coppia condannata dopo il ricatto via videochiamata

Nel 2019, un uomo di quarant’anni di Genova è stato coinvolto in un caso di ricatto via videochiamata. La giovane che aveva conosciuto attraverso una chat ha avviato un ricatto, portando alla condanna della coppia coinvolta. L’indagine ha portato alla luce dettagli relativi a un piano che ha sfruttato le piattaforme digitali per esercitare pressioni e minacce.

Un uomo di quarant’anni residente a Genova è stato vittima di un piano di ricatto iniziato nel settembre 2019, quando una giovane conosciuta tramite chat lo ha spinto in una trappola digitale. Dopo aver accettato videochiamate con contenuti espliciti in cambio di somme concordate, la vittima si è ritrovata sotto pressione quando la ragazza, passando il telefono al proprio compagno, ha minacciato di diffondere le registrazioni se non fossero stati versati altri soldi. Il tentativo di estorsione è culminato con una richiesta di 451 euro, portando infine all’intervento dei Carabinieri di Siena e alla successiva condanna dei responsabili. Dalla manipolazione digitale alla condanna giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trappola digitale: coppia condannata dopo il ricatto via videochiamata Ricatto digitale: 18enne cremonese denuncia dopo 3000 euro estortiUn giovane di Cremona, diciottenne e incensurato, è stato denunciato a piede per aver orchestrato una truffa online contro un uomo di 32 anni... Violenze a minore disabile: coppia condannataUna coppia di sessantenni che fino al 2014 ha gestito una casa-famiglia per minori fragili in Val d’Enza è stata al centro di un processo per...