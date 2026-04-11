Trampolino elastico Radaelli accarezza la finale agli Europei Patisso Colonna e Lavino eliminati

Durante le semifinali degli Europei 2026 di trampolino elastico, l’atleta Radaelli ha ottenuto un risultato che lo avvicina alla finale nell’individuale, disciplina presente anche alle Olimpiadi. Nella stessa sessione, gli atleti Colonna e Lavino sono stati eliminati, mentre altri concorrenti continuano a competere per il titolo europeo. La gara si è svolta nel rispetto delle consuete procedure sportive, con numerosi salti e valutazioni da parte dei giudici.

Gli Europei 2026 di trampolino elastico sono proseguiti con le semifinali dell’individuale, unica disciplina presente anche alle Olimpiadi. Dopo delle discrete prestazioni offerte in qualificazione, il cammino di tutti gli italiani in gara si è fermato nel rinominato Q2 e dunque domani non ci saranno azzurri negli atti conclusivi che metteranno in palio le medaglie a Portimao (Portogallo). Letizia Radaelli è la prima delle escluse tra le donne: undicesima con il punteggio di 53.800, passavano le migliori otto ma vigeva la regola dei passaporti e così l’ultima ammessa è stata la francese Lea Labrousse con 53.910, appena un decimo in più della nostra portacolori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Trampolino elastico, Radaelli accarezza la finale agli Europei. Patisso Colonna e Lavino eliminati Trampolino elastico, tre italiani in semifinale agli Europei: Radaelli, Patisso Colonna e Lavino promossiA Portimao (Portogallo) sono incominciati gli Europei 2026 di trampolino elastico, disciplina presente anche alle Olimpiadi con le prove individuali. Leggi anche: Trampolino elastico, Coppa del Mondo di Alkmaar: tre semifinali azzurre nell’individuale, Radaelli e Patisso Colonna già in semifinale nel sincro misto