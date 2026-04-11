Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 379 nel Brindisino, provocando la morte di un automobilista e il ferimento di un’altra persona. L’incidente ha coinvolto almeno due veicoli e si è concluso con l’automobile in fiamme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Una persona è morta ed un’altra è rimasta ferita a causa di un incidente che si è verificato sulla strada statale 379 nel Brindisino. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat 127 che, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con una Bmw tra i territori di Carovigno e Brindisi. Dopo l’impatto l’auto della vittima si è incendiata ed il corpo è stato avvolto dalle fiamme. Sono ancora in corso le procedure di identificazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco ed il personale del 118. I rilievi sono affidati alla polizia stradale di Brindisi. Al momento sono segnalati disagi al traffico, con oltre due chilometri di coda.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragico incidente nel Brindisino, morto automobilista avvolto dalle fiamme

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