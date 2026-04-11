Un incidente sulla A1 ha provocato la morte di tre persone, con un video condiviso su TikTok che ha attirato l'attenzione. L'autotrasportatore coinvolto, di 59 anni e residente a Cuneo, è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver travolto un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Braccialini. La vicenda ha suscitato discussioni sulla responsabilità e l'uso dei social durante le emergenze stradali.

Un autotrasportatore di 59 anni, residente a Cuneo e originario di Savona, ha ottenuto cinque anni di reclusione dopo aver travolto un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Braccialini. Il tragico evento si è consumato il 4 agosto 2025 sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra le uscite di Arezzo e Valdarno, quando il pesante mezzo pesante ha colpito il veicolo di soccorso fermo per problemi di traffico. Il bilancio del sinistro, causato dalla velocità del camion stimata tra gli 80 e i 100 kmora, ha portato alla morte di tre persone. Tra le vittime figurano l’autista Gianni Trappolini, di 56 anni, la volontaria Giulia Santoni, ventitreenne, e Franco Lovari, il paziente di 75 anni che si trovava a bordo dell’ambulanza al momento dell’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia su A1: video per TikTok causa 3 morti, condanna per il tir

Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: camionista condannato a 5 anni. “Stava facendo video per TikTok”Nell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia...

“Stava facendo video TikTok”. Tir contro ambulanza, mortale sull’A1: impatto devastanteUna tragedia che ha sconvolto l’Italia intera e che, a distanza di mesi, trova ora un primo punto fermo sul piano giudiziario.