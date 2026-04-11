Tragedia su A1 | video per TikTok causa 3 morti condanna per il tir
Un incidente sulla A1 ha provocato la morte di tre persone, con un video condiviso su TikTok che ha attirato l'attenzione. L'autotrasportatore coinvolto, di 59 anni e residente a Cuneo, è stato condannato a cinque anni di carcere dopo aver travolto un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Braccialini. La vicenda ha suscitato discussioni sulla responsabilità e l'uso dei social durante le emergenze stradali.
Un autotrasportatore di 59 anni, residente a Cuneo e originario di Savona, ha ottenuto cinque anni di reclusione dopo aver travolto un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Braccialini. Il tragico evento si è consumato il 4 agosto 2025 sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra le uscite di Arezzo e Valdarno, quando il pesante mezzo pesante ha colpito il veicolo di soccorso fermo per problemi di traffico. Il bilancio del sinistro, causato dalla velocità del camion stimata tra gli 80 e i 100 kmora, ha portato alla morte di tre persone. Tra le vittime figurano l’autista Gianni Trappolini, di 56 anni, la volontaria Giulia Santoni, ventitreenne, e Franco Lovari, il paziente di 75 anni che si trovava a bordo dell’ambulanza al momento dell’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tir contro ambulanza, 3 morti sull’A1: camionista condannato a 5 anni. “Stava facendo video per TikTok”Nell'incidente avvenuto il 4 agosto 2025 lungo l’A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno, persero la vita l'autista Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia...
“Stava facendo video TikTok”. Tir contro ambulanza, mortale sull’A1: impatto devastanteUna tragedia che ha sconvolto l’Italia intera e che, a distanza di mesi, trova ora un primo punto fermo sul piano giudiziario.