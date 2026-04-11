Nel pomeriggio di oggi a Sesto San Giovanni, un quartiere di Milano, due donne sono state trovate morte all’interno di un appartamento. Sul posto sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una madre e di sua figlia. Accanto ai cadaveri è stato trovato un bigliettino che sembrerebbe essere un messaggio di addio. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulla dinamica dei fatti.

Drammatico ritrovamento nel pomeriggio di oggi a Sesto San Giovanni (Milano). In un appartamento sono stati infatti rinvenuti i corpi senza vita di due donne, madre e figlia. Si attendono adesso gli esiti degli esami autoptici effettuati sui cadaveri per risalire alle cause del decesso. Stando a quanto riferito fino ad ora, l'allarme è scattato questo pomeriggio, intorno alle 17.30, quando alcuni vicini hanno contattato le autorità per segnalare un forte odore proveniente dal quarto piano. A questo si accompagnava anche il fatto che le due donne non si facevano vedere da un po'. A raggiungere il palazzo, sito in via Rovani 118, sono stati i vigili del fuoco di Milano appartenenti al nucleo SAF.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia a Milano, madre e figlia trovate morte in casa: sul luogo del ritrovamento un bigliettino d'addio

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