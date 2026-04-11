Un bambino di 15 mesi è morto questo pomeriggio a Bologna a seguito di un incidente avvenuto nella zona Pilastro. L’evento si era verificato lo scorso 9 aprile, quando il bambino era caduto da una finestra. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Il tragico destino di un bambino di 15 mesi si è compiuto questo pomeriggio a Bologna, dopo il violento incidente avvenuto nella zona Pilastro lo scorso 9 aprile. Il piccolo, che era precipitato da una finestra al secondo piano di un’abitazione in via Negri, ha perso la battaglia contro la morte dopo due giorni di agonia trascorsi nelle cure intensive dell’ospedale Maggiore. La dinamica del sinistro, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì scorso, ha messo in luce una sequenza di eventi rapidissimi e fatali. In quel momento, l’infante si trovava all’interno dell’appartamento insieme alla sorella maggiore di 11 anni, mentre la madre si era allontanata momentaneamente per andare a prendere gli altri figli presso la scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Bologna: muore il bimbo caduto dalla finestra al Pilastro

Le indagini sul bimbo caduto dalla finestra al Pilastro, il questore: “Responsabilità? Verranno valutate dall’autorità giudiziaria”Bologna, 10 aprile 2026 – “Per quella che è la ricostruzione e l'esito delle attività svolte, si è trattato di un tragico incidente.

Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro.