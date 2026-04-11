Traffico Roma del 11-04-2026 ore 08 | 30

Il 11 aprile 2026, alle 8:30 del mattino, è stato registrato traffico intenso a Roma. Nel pomeriggio, si è svolta una manifestazione con un corteo che ha attraversato l'area tra il Colosseo e la Piramide. Si stima che almeno 7.000 persone abbiano partecipato alla protesta. La manifestazione ha causato rallentamenti e congestioni lungo le strade coinvolte.

Luceverde Roma nel pomeriggio manifestazione con corteo tra il Colosseo e piramide non meno di 7000 le persone che partiranno da via Celio vibenna per raggiungere Piazza Ostiense interessate via di San Gregorio piazza Albania e viale Aventino alla nuova fiera di Roma aperto i battenti Romics 36a edizione per il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense potenziati per l'occasione i treni per raggiungere la fiera a proposito di trasporto ferroviario questo fine settimana vedranno notevoli disagi per chi si sposta in treno verso il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2026 ore 08:30 Traffico Roma del 08-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso e coda sulla diramazione Roma sud della A1... Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 11 e 12 aprile; Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Roma-Firenze, stop ai treni per un weekend: cosa cambia con l’ERTMS. Traffico Roma del 11-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma nel pomeriggio manifestazione con corteo tra il Colosseo e piramide non meno di 7000 le persone che partiranno da via Celio vibenna per ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle principali ... romadailynews.it #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com Roma è in crisi e non parliamo solo del traffico o dei rifiuti abbandonati. #Roma #Furti #Crisi #VialdelCorso #SottoAssalto - facebook.com facebook