Traffico Roma del 11-04-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma il 11 aprile 2026 alle 7:30 mattina mostra un flusso regolare, senza particolari criticità segnalate. Nel pomeriggio, si è svolta una manifestazione con corteo tra il Colosseo e la Piramide Cestia, coinvolgendo almeno 7.000 partecipanti. La presenza numerosa ha causato ripercussioni sulla viabilità, con alcune deviazioni e rallentamenti nelle zone interessate.

Luceverde Roma nel pomeriggio manifestazione con corteo tra il Colosseo e piramide non meno di 7000 le persone che partiranno da via Celio vibenna per raggiungere Piazza Ostiense interessate via di San Gregorio piazza Albania e viale Aventino alla nuova fiera di Roma aperto i battenti Romics 36a edizione per il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games non si escludono rallentamenti lungo l'autostrada roma-fiumicino e sulla Portuense potenziati per l'occasione i treni per raggiungere la fiera a proposito di trasporto ferroviario questo fine settimana vedranno notevoli disagi per chi si sposta in treno verso il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Traffico Roma del 09-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata esterna ancora rallentamenti alla km ... romadailynews.it

#aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com

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