Nel pomeriggio di venerdì 11 aprile 2026, alle 17:30, si sono registrate alcune situazioni di traffico nella regione Lazio. La 36ª edizione del Romics si svolge presso la nuova fiera di Roma, attirando numerosi visitatori. La manifestazione, dedicata al mondo del fumetto, dell’animazione e del videogioco, proseguirà fino a domani, coinvolgendo diverse strade intorno alla struttura espositiva.

Luceverde Lazio trovati fino a domani alla nuova fiera di Roma alla 36esima edizione del Romics il Festival Internazionale del fumetto dell'animazione del cinema e dei games potenziati per l'occasione i treni che nelle fasce orarie di Maggiore affluenza avranno una frequenza fino a un treno ogni 15 minuti A proposito di trasporto ferroviario questo fine settimana vedranno notevoli disagi per chi si sposta in treno verso il nord fino alle 15 di domenica 12 aprile l'alta velocità Roma Firenze Sara Infatti sospesa per consentire alcuni interventi di potenziamento la linea oltre alle frecce Fermi Di conseguenza anche i treni di Italo non è.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 11-04-2026 ore 17:30

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