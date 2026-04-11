Traffico Lazio del 11-04-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di stamattina, il traffico nella regione Lazio è stato segnalato in alcune aree con rallentamenti. La 36esima edizione di Romics si tiene fino a domani presso la nuova fiera di Roma, attirando molti visitatori. La giornata è caratterizzata da un afflusso di auto e mezzi nelle zone vicine alla fiera, con alcune strade che hanno registrato code e riduzioni di corsa.

Luceverde Lazio trovati fino a domani alla nuova fiera di Roma alla 36esima edizione del Romics il Festival Internazionale del fumetto dell'animazione del cinema e dei games potenziati per l'occasione i treni che nelle fasce orarie di Maggiore affluenza avranno una frequenza fino a un treno ogni 15 minuti A proposito di trasporto ferroviario questo fine settimana vedranno notevoli disagi per chi si sposta in treno verso il nord fino alle 15 di domenica 12 aprile l'alta velocità Roma Firenze Sara Infatti sospesa per consentire alcuni interventi di potenziamento la linea oltre alle frecce Fermi Di conseguenza anche i treni di Italo non è. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 11-04-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Temi più discussi: Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Previsioni traffico Pasqua 2026 e Pasquetta; Vacanze Pasqua 2026: previsioni traffico. Viaggiare in sicurezza; Traffico Pasqua 2026, 60 milioni di veicoli in viaggio: le strade più trafficate. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle ... romadailynews.it Traffico Lazio del 10-04-2026 ore 17:30Luceverde Lazio in provincia di Viterbo lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo è Soriano del Cimino dove si transita a doppio senso di marcia su ... romadailynews.it SCOPERTO ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRAFFICO ILLEGALE DI PELLI DI RETTILE. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato pres - facebook.com facebook