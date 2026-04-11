Il traffico in zona via Roma si è intensificato, provocando disagi e blocchi frequenti. La Consulta del Centro storico ha richiesto interventi immediati per risolvere la situazione e migliorare la circolazione. La richiesta arriva dopo settimane di problemi legati alla congestione, che hanno coinvolto residenti, commercianti e pendolari. La questione è ora al centro dell’attenzione delle autorità locali, che si confronteranno con le richieste di modifica del traffico nella zona.

Scoppia il caos del traffico in zona via Roma: la Consulta del Centro storico chiede interventi urgenti. È una situazione "di emergenza" quella segnalata in questi giorni nel quadrante tra via Bellaria e via Roma, dove i lavori per il sottopasso di Porta Santa Croce stanno causando pesanti ripercussioni sulla viabilità e sulla qualità della vita dei residenti. "L’importante cantiere comporterà, è noto, conseguenze e rischi per la vita dei residenti e il commercio nella zona di via Roma almeno fino alla fine del 2027 – scrive la Consulta –. Su questa prospettiva di medio-lungo termine prendiamo l’impegno, in stretta collaborazione con le associazioni storiche locali (Via Roma Zero, Via Roma Viva) e con altre realtà di cittadinanza, a elaborare e proporre provvedimenti migliorativi e compensativi nel giro di pochissime settimane". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Traffico in tilt, via Roma è un caso. La Consulta: "Subito modifiche"

Tir si ribalta lungo la Pontina: traffico in tilt in direzione RomaABBONATI A DAYITALIANEWS Traffico rallentato e deviazioni sulla statale 148 “Pontina” per un incidente che ha reso necessaria la chiusura temporanea...

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Roma: traffico in tilt al casello di Roma Nord, il video

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Bari, niente parcheggi e traffico in tilt: così viale della Costituente è nel caosGiri infiniti per trovare un parcheggio, auto che viaggiano a passo d’uomo e traffico in tilt. È ciò con cui sono costretti a fare i conti, da un mese a questa parte, residenti e commercianti del Muni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Terzo Valico, traffico in tilt a Rivarolo per il varo del nuovo pontePer permettere i lavori sono state chiuse via Rossini, nel tratto tra piazza Pallavicini e via al Ponte Polcevera, e via Antonio Duria, sia al traffico che ai pedoni. La circolazione è stata deviata ... lavocedigenova.it

VIDEO | Il traffico nello Stretto di Hormuz durante la tregua. Un timelapse mostra gli spostamenti marittimi del 10 aprile #ANSA/MARINE TRAFFIC https://ow.ly/8x1S50YHf0s - facebook.com facebook

VIDEO | Il traffico nello Stretto di Hormuz durante la tregua. Un timelapse mostra gli spostamenti marittimi del 10 aprile #ANSA/MARINE TRAFFIC ow.ly/ICiJ50YHf0t x.com