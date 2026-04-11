Domenica 26 aprile si svolgerà a Fivizzano la tradizionale Mangialonga, un evento che invita i partecipanti a camminare lentamente tra i paesaggi locali. La manifestazione si concentra sulla scoperta del territorio e sulla valorizzazione dei prodotti tipici, seguendo tre principi cardine. La camminata si svolge in un contesto che unisce escursionismo e cultura, offrendo un’occasione per conoscere da vicino le tradizioni gastronomiche della zona.

Si terrà domenica 26 aprile la tradizionale Mangialonga di Fivizzano che si basa su tre principi fondamentali: l’escursionismo lento, la scoperta del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici. L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità, organizzata su un percorso ad anello, lungo circa 12 chilometri. L’evento avrà inizio in viale principe Amedeo, per l’esattezza presso il Bar Platani, e si snoda poi attraversando le frazioni del Comune a monte lungo la provinciale che conduce in Garfagnana: una scelta che permetterà ai partecipanti di seguire tratti originali dell’antico percorso di fede rappresentato dalla Via del Volto Santo che collegava in antico Pontremoli e Filattiera, attraverso Fivizzano, con Lucca, la città che conserva la reliquia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni Torna la Mangialonga di Fivizzano

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