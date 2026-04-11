Tradizioni storiche | presentati 59 nuovi costumi del Gioco del Ponte

Nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, sono stati presentati 59 nuovi costumi legati al Gioco del Ponte. Questi includono 56 abiti per le guardie al campo con corazza e tre per i giudici. Il Comune di Pisa ha commissionato la realizzazione di questi costumi, che verranno utilizzati nelle future edizioni della tradizione storica.

Sono stati presentati nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, i 56 nuovi costumi che il Comune di Pisa ha fatto realizzare per le guardie al campo con corazza del Gioco del Ponte, insieme ai tre costumi destinati ai giudici. Un investimento di 85mila euro per la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Tradizioni storiche: presentato l'archivio digitale del Gioco del PonteNel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, si è svolto l’incontro pubblico dal titolo ‘Il Gioco del... Temi più discussi: Gioco del Ponte, presentati 59 nuovi costumi; Gioco del Ponte, presentati i 59 nuovi costumi; Gioco del Ponte Arrivano i nuovi costumi. Gioco del Ponte, presentati 59 nuovi costumiSono stati presentati nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, i 56 nuovi costumi che il Comune di Pisa ha fatto realizzare ... gonews.it Gioco del Ponte Arrivano i nuovi costumiDal 2019 spesi oltre 900mila euro, completato il rinnovamento delle dotazioni storiche. Bedini: Un atto doveroso. Erano logori ... lanazione.it PISA/ GIOCO DEL PONTE, PRESENTATI 59 NUOVI COSTUMI Sono stati presentati nel pomeriggio di oggi - venerdì 10 aprile - nell'atrio di Palazzo Gambacorti, i 56 nuovi costumi che il Comune di Pisa ha fatto realizzare per le Guardie al Campo con Corazza - facebook.com facebook Presentazione ufficiale dei nuovi costumi delle Guardie con Corazza del Gioco del Ponte. DOMANI Ore 16.30 Atrio di Palazzo Gambacorti Interverranno le autorità e i rappresentanti delle Parti di Tramontana e Mezzogiorno. #Pisa #GiocodelPonte #Tr x.com