Tradizioni storiche | presentati 59 nuovi costumi del Gioco del Ponte

Da pisatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, sono stati presentati 59 nuovi costumi legati al Gioco del Ponte. Questi includono 56 abiti per le guardie al campo con corazza e tre per i giudici. Il Comune di Pisa ha commissionato la realizzazione di questi costumi, che verranno utilizzati nelle future edizioni della tradizione storica.

Sono stati presentati nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, i 56 nuovi costumi che il Comune di Pisa ha fatto realizzare per le guardie al campo con corazza del Gioco del Ponte, insieme ai tre costumi destinati ai giudici. Un investimento di 85mila euro per la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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