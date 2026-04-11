Un trasloco da una dimora storica a un’altra si trasforma in un progetto fotografico che cattura il passaggio tra passato e presente. Tra scatoloni, oggetti e ricordi, le immagini documentano il momento di cambiare casa, diventando un’indagine visiva sull’identità e sulla memoria personale. La serie fotografica mette in luce i dettagli di uno sgombero che va oltre il semplice spostamento fisico.

L’atto di lasciare una dimora storica per trasferirsi altrove diventa il motore di un’opera fotografica che trasforma lo sgombero materiale in una riflessione profonda sull’identità. Stefano Vigni, attraverso la pubblicazione del volume Vendo casa curato dalla casa editrice Seipersei, mette in luce come le immagini scattate tra le mura domestiche non siano semplici reperti privati, ma strumenti capaci di connettere l’intimità di una famiglia alla sensibilità universale di chi guarda. Il progetto nasce da un evento concreto e inevitabile: il trasloco della famiglia di Vigni. Mentre gli scatoloni vengono preparati e i mobili vengono rimossi, lasciando solo le tracce delle loro posizioni sulle pareti, emerge la necessità di riordinare i ricordi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra scatoloni e ricordi: il trasloco che diventa arte fotografica

"Il viaggio che diventa memoria, per non dimenticare": si inaugura una mostra fotograficaVenerdì 23 gennaio alle ore 10 all'Auditorium della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Statale Di Vittorio, si inaugura una mostra fotografica...

Scianna e Andò: 86 minuti tra ricordi e arte sicilianaIl documentario di Roberto Andò su Ferdinando Scianna, presentato al Festival di Venezia nel 2025 e in onda su Rai 3 il 5 aprile 2026 alle ore 23.

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Domani si torna a scuola e la Giornata della Terra è alle porte! A volte l’ispirazione nasce nei momenti più impensabili, come tra gli scatoloni di un laboratorio musicale. Così è nata “Ricicliamo”: non solo una canzone, ma un modo per trasformare il rior - facebook.com facebook