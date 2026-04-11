Recentemente si sono susseguite notizie su alimenti insoliti, come salmone trasformato in salame e snack salutari a base di patatine, accompagnate da una storia di un'anatra che utilizza il cinese come lingua. Questi avvenimenti mostrano come, in modo indipendente, diverse fonti abbiano riportato fatti riguardanti alimenti e comportamenti insoliti senza un collegamento diretto tra loro.

Ogni tanto le notizie sul cibo si allineano e, senza essersi messe d’accordo, raccontano la stessa cosa. Non una crisi sola, né un trionfo. Piuttosto una trasformazione. Questa settimana il sistema alimentare globale ha mostrato con una sincronia quasi teatrale la sua ossessione per il cambio di identità: per continuare a circolare, piacere, vendersi o salvarsi, il cibo deve spesso presentarsi in un’altra forma. Partiamo dagli Stati Uniti, dove l’industria ittica ha deciso che il modo migliore per conquistare i consumatori americani è fare in modo che il prodotto non sembri più quello che è. Come racconta AP News dal Seafood Expo di Boston, la nuova frontiera del settore sono polpette di tonno, burger di gamberi, salame di salmone e perfino costine a base di pescato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tra il salmone che fa il salame e le healthy chips, c’è un’anatra che parla cinese

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