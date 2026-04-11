Tra Alto Adige e Kirghizistan | arrestato l’italiano che inviava armi

Un uomo italiano, direttore commerciale di un’azienda altoatesina che si occupa di vendita di materiale bellico all’ingrosso, è stato arrestato negli Stati Uniti. L’accusa riguarda l’aver coordinato un sistema per inviare illegalmente munizioni verso la Russia, coinvolgendo anche il Kirghizistan. L’indagine ha portato all’arresto in territorio statunitense e riguarda un presunto traffico internazionale di armi.

Il direttore commerciale di un’impresa altoatesina specializzata nella vendita all’ingrosso di materiale bellico, Manfred Gruber, è stato arrestato negli Stati Uniti con l’accusa di aver orchestrato una rete per il trasferimento illegale di munizioni verso la Russia. L’uomo di 61 anni si trova attualmente in custodia presso un istituto carcerario di Brooklyn, nel distretto orientale di New York, dopo essersi dichiarato colpevole di complotto per violare le normative sul controllo delle esportazioni. L’operazione giudiziaria, condotta dalle autorità americane, ha messo in luce un sistema di triangolazioni che utilizzava il Kirghizistan come tappa intermedia per aggirare i vincoli internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra Alto Adige e Kirghizistan: arrestato l’italiano che inviava armi Esporta illegalmente armi in Russia, in carcere un manager del Trentino-Alto AdigeAvrebbe acquistato armi da aziende statunitensi per poi rivenderle illegalmente alla Russia. Munizioni Usa alla Russia passando dal Kirghizistan: arrestato un italiano negli UsaL’accusa è pesante: trasporto illecito di munizioni attraverso il Kirghizistan con destinazione finale la Russia. Temi più discussi: Un viaggio tra le vigne: la primavera lungo la Strada del Vino dell'Alto Adige; San Leonardo in Passiria - Val Passiria - Alto Adige, Provincia di Bolzano; Una fortezza dello spirito tra le vette dell'Alto Adige: l'antica abbazia che nasconde la cantina più alta d'Europa; Pasquetta di traffico sull’A22: fino a 4 km di code tra Bolzano e Chiusa nel pomeriggio. Natale sulla neve last minute: dove andare tra Alto Adige, Valtellina e Valle d’Aosta per una pausa tra sci, relax, ciaspolate e rifugi alpiniRicordate le cartoline di auguri di un tempo? Raffiguravano delle autentiche poesie su carta: che fosse un paesaggio, il gioco dei piccoli, Babbo Natale intento ad entrare in qualche camino sempre ... ilfattoquotidiano.it Natale in Trentino Alto Adige e Veneto, aspettando le Olimpiadi Invernali 2026 - 2/4Natale sulla neve last minute: dove andare tra Alto Adige, Valtellina e Valle d’Aosta per una pausa tra sci, relax, ciaspolate e rifugi alpini ... ilfattoquotidiano.it Nel sud dell’Alto Adige, tra vigneti, masi, borghi antichi e meleti in fiore, immergetevi nella natura per rigenerare corpo e mente! Il Südtirols Süden è un'area ancora poco frequentata, dove la maestosa bellezza alpina si fonde con il fascino mediterraneo: il l - facebook.com facebook