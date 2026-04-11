Toscana Meeting Tour allo stadio Strulli Cadetti Assoluti e Master in vetrina

Sabato allo stadio Strulli si è tenuto il Toscana Meeting Tour, con gare dedicate a cadetti, assoluti e master. Circa 540 atleti hanno partecipato alle varie discipline, rappresentando oltre quaranta società provenienti da diverse zone della Toscana e altre regioni. L’evento ha visto la presenza di concorrenti di diversi livelli e categorie, offrendo una panoramica ampia e varia delle competizioni in corso nella regione.

Circa 540 iscritti alle varie gare, in rappresentanza di più di quaranta società provenienti da tutta la Toscana (e non solo). Sono i primi numeri del Toscana Meeting Tour, per una manifestazione organizzata da Atletica Monsummano Marathon (in collaborazione con Atletica Montecatini Marathon e con il contributo del Comune di Monsummano Terme ) che segna l’inizio della stagione agonistica all’aperto per quanto riguarda l’atletica leggera. Le gare delle varie categorie agonistiche si terranno sulla pista dello Strulli a partire dalle 15.20 odierne. Durante la giornata si susseguiranno gare di corsa piana e corsa ad ostacoli aperte alle categoria maggiori: si parte dai Cadetti, per poi passare agli Assoluti ed ai Master. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Toscana Meeting Tour allo stadio Strulli. Cadetti, Assoluti e Master in vetrina Assoluti fioretto cadettiSi sono disputati nel fine settimana al PalaScherma di Ancona il Campionato Regionale Assoluti di qualificazione Gold e la 2ª prova di qualificazione... Dosso verso i Mondiali indoor: tre meeting internazionali e Assoluti nel calendario invernaleLa campionessa europea dei 60 metri al coperto debutta il 3 febbraio a Ostrava nel World Indoor Tour. Temi più discussi: Appuntamenti sabato 11 e domenica 12 aprile in Toscana; A Monsummano il primo meeting outdoor della stagione; Città di Empoli di nuoto. Il Meeting torna a casa: È motivo d’orgoglio; Toscana Meeting Tour allo stadio Strulli. Cadetti, Assoluti e Master in vetrina. Toscana Meeting Tour allo stadio Strulli. Cadetti, Assoluti e Master in vetrinaA Monsummano via alla stagione agonistica: sono oltre 540 gli iscritti di quaranta società provenienti da tutta la regione e non solo ... sport.quotidiano.net Toscana Meeting Tour. Vittorio Ghedina firma il personaleQuasi 300 partecipanti per un grande evento di sport. Ottimo riscontro in termini di iscritti (con atleti provenienti da tutta Italia) e di pubblico, nello stadio Olimpico Carlo Zecchini, per la prima ... sport.quotidiano.net THE ORSINI FORTRESS & THE UNDERGROUND WALKWAYS Live a stunning experience in Sorano! English guided tour Saturday 11th April 2026 at 10 a.m. Saturday 18th April 2026 at 10 a.m. Meeting point: Museo Civico Archeologico Piazza Cairoli - facebook.com facebook