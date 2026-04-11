Tosca al Carlo Felice | scena mozzafiato ma l’audio vacilla

Al Teatro Carlo Felice di Genova si è tenuta una rappresentazione di Tosca, con il teatro completamente pieno. La scena principale è stata molto apprezzata dal pubblico, ma durante lo spettacolo si sono riscontrati problemi con l’audio, che ha vacillato in alcune parti. La produzione ha attirato molte persone, tutte presenti per assistere alla celebre opera di Puccini.

Il Teatro Carlo Felice di Genova ha registrato il tutto esaurito per una nuova produzione della celebre opera pucciniana, attirando una platea numerosa e desiderosa di immergersi nel dramma di Tosca. La serata, caratterizzata da una scenografia di grande impatto visivo ma con alcune incertezze nella gestione del suono, ha protagonisti interpreti capaci di sorprendere il pubblico, nonostante le difficoltà riscontrate nella direzione musicale. L’incanto visivo della Roma storica ricostruita sul palcoscenico genovese. L’elemento che ha maggiormente catturato l’attenzione degli spettatori presenti è stata la maestosità dell’allestimento scenico....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tosca al Carlo Felice: scena mozzafiato, ma l’audio vacilla La “Tosca” di Puccini torna al Carlo Felice con un allestimento ispirato alla prima romana del 1900La regia è firmata da Alessandro Talevi, ripresa da Anna Maria Bruzzese, le luci sono di Vinicio Cheli. In scena al Carlo Felice “Il campiello”, affresco corale ispirato a Goldoni e alla Venezia del SettecentoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) L’opera, su libretto...