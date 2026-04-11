Tortona celebra la Polizia | Mattarella e Chiodi per la sicurezza

A Tortona, nella sala Remotti, si sono svolte le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La mattinata di ieri, 10 aprile, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente della Repubblica e il presidente della regione, che hanno assistito alle commemorazioni. La cerimonia ha coinvolto ufficiali e agenti, con momenti di ringraziamento e riconoscimento per il lavoro svolto.

La sala Remotti di Tortona ha ospitato, nella mattinata di ieri 10 aprile, le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento ha la partecipazione di massime autorità nazionali e locali, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo dell’istituzione nel garantire i diritti fondamentali e la convivenza democratica. Sicurezza come pilastro della coesione territoriale. Il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha voluto sottolineare il legame indissolubile tra l’operato delle forze dell’ordine e la vitalità della comunità locale. Durante il suo intervento, l’amministratore ha evidenziato come la protezione del territorio non sia un concetto astratto legato alla sola assenza di pericoli, ma rappresenti il presupposto necessario per permettere alle famiglie di vivere con serenità, fiducia e libertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tortona celebra la Polizia: Mattarella e Chiodi per la sicurezza Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniOggi la polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con la tradizionale cerimonia nazionale che si tiene, a Roma, in piazza... La polizia celebra il 174° anniversario: a Spezia la sicurezza si costruisce coi giovaniLa Spezia, 10 aprile 2026 – In un clima di profonda solennità e partecipazione, la polizia di Stato ha celebrato oggi il suo 174° anniversario di... Temi più discussi: La Polizia di Stato festeggia il 174° anniversario. A Tortona la cerimonia provinciale; Domani, venerdì a Tortona si celebra la festa provinciale della Polizia; Ecco cosa fare sabato e domenica a Tortona e dintorni. Festa della Polizia: i poliziotti premiati durante la cerimonia a TortonaTORTONA – Non solo bilanci e riflessioni sulla sicurezza, ma anche riconoscimenti concreti a chi ogni giorno si distingue sul campo. In occasione del 174° ... radiogold.it Trieste celebra la Polizia di Stato, Bordin: Vostro lavoro è essenziale per la comunitàTrieste, 174° anniversario della Polizia di Stato: Bordin ringrazia le forze dell’ordine per impegno e sicurezza. nordest24.it Oggi a Tortona per celebrare il 174esimo anniversario della Polizia di Stato. Grazie a tutti gli uomini e donne in divisa per il fondamentale servizio reso quotidianamente ai cittadini. - facebook.com facebook