A Porretta, cinque dipendenti sono state licenziate a causa della cessazione dell’attività dell’azienda Giulian Corsini Snc, nota per la produzione del Tortino Porretta. La decisione riguarda cinque addette che lavoravano nella storica attività della zona. La chiusura dell’azienda ha portato alla perdita dei posti di lavoro per queste lavoratrici. La produzione del Tortino Porretta era un punto di riferimento locale e regionale.

Cinque lavoratrici licenziate per cessata attività della storica azienda di Porretta (Bologna), Giulian Corsini Snc, famosa per la produzione del Tortino Porretta. Orlando Corsini, figlio di Giulian, precisa che "la Dino Corsini Srl di Crespellano (proprietà di un fondo milanese dal 2019, ndr) non ha responsabilità. Se sono state licenziate è perché abbiamo voluto chiudere l’attività". Racconta di "aver parlato con loro: hanno scelto di non accettare il contratto a tempo indeterminato a Crespellano perché sarebbe stato difficile spostarsi da Porretta e anche a causa dei turni". Intanto la Provincia delinea un ipotetico nuovo scenario futuro, parlando al termine dell’incontro di "un’ipotetica realtà futura di commercializzazione dei prodotti basata a Porretta", rifornita con i prodotti di Crespellano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Tortino’ chiude a Porretta. Licenziate 5 addette

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