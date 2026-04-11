A poco più di due settimane dall'apertura dell'inchiesta, l'Azienda Ospedali Riuniti di Torrette ha diffuso i numeri sulle sacche di plasma che sono risultate scadute o declassate a attività di ricerca durante il mese passato. L'ente ha reso pubblici i dati ufficiali relativi alle sacche coinvolte, confermando la quantità totale e le modalità di declassificazione. Questa comunicazione arriva in un momento di attenzione crescente sulla gestione delle scorte di sangue e sui controlli sanitari.

A oltre due settimane dallo scoppio dello scandalo, l’Azienda Ospedali Riuniti di Torrette rompe il silenzio sulla vicenda delle sacche di plasma non utilizzate, fornendo i dati ufficiali relativi al periodo critico del mese scorso. Per Torrette, le unità "scadute" o comunque non destinate all’uso farmaceutico sono state 1.255, un dato di poco inferiore alle 1.650 ipotizzate dalle prime indiscrezioni (e riportate in una mail interna dalla referente dell’Officina del sangue). Nel periodo critico, "inizio marzo" per Torrette (ma in realtà le sacche risultano scadute dal 12 marzo almeno fino al 21), ben 932 sacche sono state declassate ad attività di ricerca e 323 dichiarate non idonee all’uso clinico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torrette dà i numeri: 1.255 sacche scadute oppure declassate ad attività di ricerca

Le sacche scadute: "Ma ora è impossibile usarle per la ricerca""Le sacche non trattate sono molte di più e non è vero che possono essere utilizzate per la ricerca".

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Caos al pronto soccorso di Torrette: l'odissea di un'anziana trattata come un "pacco postale" dopo una caduta x.com

Questo dolcetto si prepara in modo molto semplice e veloce. Da servire come fine pasto, oppure per una pausa golosa. Sono le Torrette di biscotti con crema e lamponi. Link: https://blog.cookaround.com/cucinareconclaudia/torrette-di-biscotti-con-crema-e-lam - facebook.com facebook