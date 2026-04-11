Torna Mir expo dell’intrattenimento Il mondo della notte protagonista

Da ilrestodelcarlino.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani a martedì 14, la fiera di Rimini ospiterà il Mir-Multimedia Integration Expo, un evento dedicato all’innovazione nel settore dell’intrattenimento audiovisivo e tecnologico. La manifestazione si propone di mettere in mostra le ultime novità e tendenze nel mondo della notte e dell’intrattenimento digitale, attirando professionisti e appassionati del settore. La fiera rappresenta un punto di riferimento per chi segue gli sviluppi di questo mercato in continua evoluzione.

Il mondo dell’ innovazione audiovisiva e dell’ intrattenimento tecnologico torna ad accendere la fiera di Rimini col Mir-Multimedia Integration Expo da domani a martedì 14. La nona edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg) occuperà 10 padiglioni e 40.000 metri quadrati, con più di 140 aziende e 250 brand e un palinsesto di 35 eventi tra convegni, masterclass e momenti formativi. La novità di quest’anno è Av Connect, format realizzato in collaborazione con Siec-Systems Integration Experience Community con uno spazio per la community audio-video, dove tecnologie, competenze e applicazioni reali entrano in dialogo. Av Connect, spiega Ieg, "è un ambiente vivo e operativo, pensato per favorire il confronto diretto tra system integrator, progettisti, installatori e decision maker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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