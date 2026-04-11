Nella partita tra Torino e Verona, Simeone si distingue con un voto di 7, mentre Frese riceve un 4 per la sua prestazione. Casadei, dopo un primo tempo difficile, si riscatta nella ripresa segnando il suo quinto gol in Serie A. Obrador, dopo aver passato 45 minuti in ombra, fornisce l'assist decisivo che influisce sull'esito del match.

Casadei risorge nella ripresa e trova il suo quinto gol in Serie A. Obrador sonnachioso per 45', poi confeziona l'assist decisivo. Harroui doveva essere la mossa a sorpresa di Sammarco, invece è fuori dal gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Verona, le pagelle: Simeone è una sentenza, 7. Frese disattento: 4

Pagelle Torino Verona, Simeone e Casadei stendono i gialloblù! Non basta il gol di Bowie – I VOTISommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…».

Pagelle Bologna Verona, Frese e Bowie da sogno! Orsolini delude in casa rossoblù ! I VOTIBoga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...