Torino - Verona 2-1 | Casadei fa sorridere D' Aversa

Il Torino ha battuto il Verona 2-1 davanti ai propri tifosi in una partita valida per il campionato. Con questa vittoria, l'allenatore ha ottenuto il quarto risultato positivo nelle ultime sei gare disputate. La partita si è giocata il 11 aprile a Torino.

Torino, 11 aprile - Roberto D'Aversa trova la quarta vittoria nelle ultime sei partite, con il suo Torino che batte il Verona 2-1 davanti ai propri tifosi. Prima Simeone sblocca il match, poi il Verona trova il pareggio nel finale di primo tempo con Bowie. Nella ripresa, il Toro approccia subito bene e trova il gol con Cesare Casadei. I granata salgono a 39 punti in classifica, a -1 dall'Udinese undicesimo. Mentre questa sconfitta avvicina sempre di più l'Hellas alla Serie B: i gialloblù sono al penultimo posto a quota 18 punti, a -9 dalla Cremonese. Le formazioni ufficiali. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torino - Verona 2-1: Casadei fa sorridere D'Aversa Torino-Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa con Casadei, Sammarco punta su HarrouiNella 32ª giornata di Serie A il Torino ospita il Verona: calcio d’inizio alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Leggi anche: Casadei, Ismajli e Njie pronti al rilancio: ecco il Torino targato D'Aversa