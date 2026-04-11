Torino test navetta autonoma | 1.000 passeggeri e zero incidenti

A Torino si è conclusa la sperimentazione del progetto AuToMove, un test di navette autonome che ha coinvolto circa 1.000 passeggeri. Durante questa fase, non sono stati registrati incidenti e sono stati raccolti dati utili per sviluppare il settore dei trasporti senza conducente. Il progetto ha anche confrontato le velocità delle navette tra Torino e altri progetti simili in città vicine.

Torino ha appena chiuso un importante capitolo sulla mobilità autonoma con la conclusione della sperimentazione AuToMove, un test che fornisce dati cruciali per il futuro dei trasporti urbani e che mette a confronto le diverse velocità tra la città piemontese e i progetti milanesi. La navetta elettrica ha completato il suo percorso dopo sei mesi di attività, lasciando spazio a riflessioni su come l’integrazione tecnologica possa cambiare il volto delle metropoli italiane. I numeri del test torinese: efficienza e fiducia degli utenti. Il bilancio dell’esperimento condotto sotto la Mole, terminato il 31 marzo 2026, delinea un quadro preciso dell’affidabilità della tecnologia driverless in ambito urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, test navetta autonoma: 1.000 passeggeri e zero incidenti Tesla Cybercab: 14 incidenti ogni 92.000 km, la guida autonoma è piùTesla Cybercab: La Guida Autonoma Affronta la Realtà dei Test su Strada Il debutto del primo Tesla Cybercab, uscito dalla Gigafactory in Texas,... Waymo avvia test auto a guida autonoma a chicago e charlotteWaymo amplia l’interesse per i veicoli a guida autonoma annunciando test in loco a Chicago e Charlotte, con attività preliminari di mappatura manuale...