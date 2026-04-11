Torino rogo nelle case popolari | piromane arrestata per i figli

A Torino, un incendio si è sviluppato in un edificio di edilizia popolare situato in via Fratelli Garrone, nel quartiere Mirafiori. Le fiamme hanno causato danni significativi e hanno messo a rischio le persone presenti. La polizia ha arrestato una donna sospettata di aver appiccato il fuoco, motivata dalla presenza dei propri figli. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Un incendio devastante ha colpito il complesso di edilizia popolare in via Fratelli Garrone, nel quartiere Mirafiori di Torino, scatenando un pericolo che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia umana. La donna accusata di aver appiccato il rogo è stata fermata dai carabinieri con l’accendino ancora tra le mani, mentre le indagini rivelano un intreccio di occupazioni abusive e tensioni familiari legate alla custodia dei figli. Il movente dietro le fiamme: una catena di irregolarità. Le ricostruzioni emerse a meno di 48 ore dal disastro evidenziano come il gesto sia stato dettato da una rabbia profonda. Al centro della vicenda figura il suocero della donna, un uomo rom che risiede nell’abitazione di via Fratelli Garrone da sei anni in modalità abusiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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