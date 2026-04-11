Torino rimonta vanificata | Simeone accende il match ma vince il Verona

Il Torino e l’Hellas Verona si sono affrontati in una partita combattuta, terminata con un punteggio di 2-1 a favore del Verona. I padroni di casa sono riusciti a recuperare uno svantaggio iniziale grazie a un gol di Simeone, ma alla fine non sono riusciti a evitare la sconfitta. La partita si è svolta in un contesto di confronto acceso, con diverse occasioni per entrambe le squadre.

Il Torino scivola in un pareggio sofferto contro l’Hellas Verona, con il risultato di 2-1 che vede i granata protagonisti di una rimonta che non basta a sbloccare la situazione in classifica. La sfida allo Stadio Grande Vaccinari è stata un susseguirsi di colpi, dove la squadra di Roberto D’Aversa ha dovuto reagire all’apertura del segno avversaria, culminata con la rete di Bowie dopo un errore cruciale nella gestione del pallone da parte di Ismajli, il quale è stato superato fisicamente dal giocatore veronense che poi ha servito la palla a Paleari per il gol. Il momento decisivo per i padroni di casa è arrivato grazie a Simeone, il quale ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, rimonta vanificata: Simeone accende il match, ma vince il Verona Perugia vince il big match della 18ma di Superlega con Trento e resta prima, ma Verona resistePerugia vince il big match con Trento e mantiene la testa della classifica dopo la 18ma giornata di campionato che sancisce la fuga a due con Verona... Leggi anche: Torino, D’Aversa prima del match con la Lazio: «Situazione difficile ma bisogna ricreare entusiasmo. Zapata e Simeone insieme? Ecco cosa ho chiesto» Il gol dell'ex di Giovanni Simeone sblocca Hellas Verona-Torino