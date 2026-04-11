Torino avvocato arrestato in carcere | droga consegnata a un cliente

Un avvocato di 56 anni, iscritto all’Ordine di Torino, è stato arrestato all’interno del carcere cittadino durante un controllo nella sala colloqui. Secondo le indagini, avrebbe consegnato quattro panetti di sostanza sospettata essere stupefacente a un detenuto con cui aveva un incontro in ambito civile. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno fermato il professionista dopo aver constatato l’atto nel corso di un controllo.

Un professionista legale di 56 anni, iscritto all’Ordine di Torino, è stato arrestato nella sala colloqui del carcere cittadino con l’accusa di aver consegnato quattro panetti di sostanza sospettata essere stupefacente a un detenuto che assisteva in sede civile. L’azione tempestiva della polizia penitenaria ha interrotto il passaggio dei materiali proibiti, sollevando però interrogativi profondi sulla tenuta delle strutture detentive locali. La fragilità del perimetro e le richieste di rinforzo alla Prefettura. L’episodio mette nuovamente sotto i riflettori la vulnerabilità delle mura del carcere di Torino, dove si segnalano problemi cronici legati sia al lancio di cellulari dall’esterno sia all’introduzione di droghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, avvocato arrestato in carcere: droga consegnata a un cliente Sorpreso a cedere una grande quantità di droga ai detenuti suoi assistiti, avvocato arrestato nella sala colloqui del carcere delle Vallette a TorinoUn avvocato 56enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia penitenziaria di Torino nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026,... Droga consegnata in carcere con i droniSarebbe un detenuto di 25 anni, romano, a gestire il sistema di spaccio di sostanza stupefacente riscontrato all'interno del carcere pratese della... Temi più discussi: Avvocato arrestato nella sala colloqui del carcere delle Vallette a Torino mentre cede droga a detenuti; Torino, avvocato arrestato in carcere: stava consegnando quattro panetti di hashish e telefoni ai detenuti; Avvocato arrestato nel carcere di Torino mentre cede quattro panetti di hashish a due assistiti; Droga in carcere, arrestato un avvocato durante i colloqui. Sorpreso a cedere una grande quantità di droga ai detenuti suoi assistiti, avvocato arrestato nella sala colloqui del carcere delle Vallette a TorinoOra si trova ai domiciliari. L'Osapp: Servono l'esercito a presidio delle aree esterne e l'invio di almeno 50 agenti aggiuntivi ... torinotoday.it Avvocato arrestato in carcere mentre passa droga al cliente: choc a TorinoUn arresto che scuote non solo il carcere, ma anche il mondo delle professioni. Un avvocato del foro di Torino è stato fermato mentre, secondo l’accusa, stava consegnando droga a un proprio assistito ... giornalelavoce.it Passeggiando a Chieri. Provincia di Torino - facebook.com facebook L’orgoglio dei 172 universitari del carcere di Torino: “Grazie allo studio torniamo a splendere” x.com