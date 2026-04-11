Tolosa-Lille domenica 12 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:15 si terrà la partita tra Tolosa e Lille in Ligue 1. La squadra ospite, guidata dall’allenatore Genesio, punta a ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati e saranno al centro dell’attenzione prima del calcio d’inizio. La sfida si svolgerà allo stadio di Tolosa.

Il Lille di Genesio è tornato grande nel momento cruciale del torneo e contro il Tolosa cerca la quarta vittoria consecutiva in Ligue1. I Violets non hanno problemi di classifica anche se pure contro il PSG hanno battagliato cedendo solamente nel finale di gara. Per la squadra di Martinez l’obiettivo vero rimane la coppa di Francia, mentre ormai il divario dalla zona coppe non permette voli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tolosa-Lille (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Tolosa-Lille (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocatiIl Lille di Genesio è tornato grande nel momento cruciale del torneo e contro il Tolosa cerca la quarta vittoria consecutiva in Ligue1. Tolosa-Lille (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Lille di Genesio è tornato grande nel momento cruciale del torneo e contro il Tolosa cerca la quarta vittoria consecutiva in Ligue1.