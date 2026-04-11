Tolosa-Lille domenica 12 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 17:15 si svolgerà la partita tra Tolosa e Lille. Il Lille, allenato da Genesio, punta a conquistare la quarta vittoria consecutiva in Ligue 1 nel momento decisivo della stagione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in classifica.

Il Lille di Genesio è tornato grande nel momento cruciale del torneo e contro il Tolosa cerca la quarta vittoria consecutiva in Ligue1. I Violets non hanno problemi di classifica anche se pure contro il PSG hanno battagliato cedendo solamente nel finale di gara. Per la squadra di Martinez l’obiettivo vero rimane la coppa di Francia, mentre ormai il divario dalla zona coppe non permette voli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tolosa-Lille (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Metz-Tolosa (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiProgramma del 26esimo turno di Ligue1 che vede il Metz fanalino di coda del torneo affrontare in casa il Tolosa di Martinez. Metz-Tolosa (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiProgramma del 26esimo turno di Ligue1 che vede il Metz fanalino di coda del torneo affrontare in casa il Tolosa di Martinez. Argomenti più discussi: Toulouse vs LOSC Lille Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 12-04-2026; Ligue 1, 28 giornata. Il Psg vince e allunga sul Lens che perde a Lille, i risultati; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Pronostico Tolosa-Lille 12 aprile 2026: 29ª Giornata di Ligue 1. Ligue 1, il Tolosa rovina l'ultima di Mbappé a Parigi. Fonseca 3° con il suo LillePenultimo turno di Ligue 1 ricco di emozioni e di sorprese. Il Tolosa rovina la festa di Mbappé (a segno) e del Paris Saint-Germain vincendo 3-1 al Parc des Princes, mentre il Monaco festeggia il ... tuttomercatoweb.com Buon pomeriggio. Indecisa tra Tolosa, Bordeaux o Lille. Consigli Ci tenevo a ringraziare tutti per i commenti. Appena deciderò vi aggiorno! - facebook.com facebook