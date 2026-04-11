Tolosa-Lille domenica 12 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 12 aprile 2026 alle 17:15 si gioca la partita tra Tolosa e Lille. Il Lille, allenato da Genesio, ha ottenuto tre vittorie consecutive in Ligue 1 e punta a proseguire questa serie contro il Tolosa. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre i convocati sono stati ufficializzati dalle rispettive squadre.

Il Lille di Genesio è tornato grande nel momento cruciale del torneo e contro il Tolosa cerca la quarta vittoria consecutiva in Ligue1. I Violets non hanno problemi di classifica anche se pure contro il PSG hanno battagliato cedendo solamente nel finale di gara. Per la squadra di Martinez l’obiettivo vero rimane la coppa di Francia, mentre ormai il divario dalla zona coppe non permette voli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tolosa-Lille (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati Tolosa-Lille (domenica 12 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Lille di Genesio è tornato grande nel momento cruciale del torneo e contro il Tolosa cerca la quarta vittoria consecutiva in Ligue1. Metz-Tolosa (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiProgramma del 26esimo turno di Ligue1 che vede il Metz fanalino di coda del torneo affrontare in casa il Tolosa di Martinez.