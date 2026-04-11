Si sono definiti i semifinalisti dei tabelloni individuali a Puebla, nell’ambito della prima tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026. Tra i favoriti ancora in gara ci sono Ellison e Gazoz, che proseguono nel torneo. La quarta giornata dell’evento si è conclusa nella località messicana, con le competizioni che proseguono verso le fasi finali.

Va in archivio anche la quarta giornata dell’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento nella località messicana di Puebla. Il programma del day-4 proponeva gli scontri a eliminazione diretta dai sedicesimi ai quarti di finale dei tabelloni individuali (femminili e maschili) di ricurvo e compound, in attesa delle finali del weekend. Dominio asiatico nella competizione femminile di ricurvo, con tre cinesi ed una taiwanese che hanno raggiunto le semifinali del torneo. Nel penultimo atto andrà in scena il derby tra Zhu Jingyi (che ha battuto ai quarti la connazionale Qixuan Zhong) e Huang Yuwei, mentre l’altro match con in palio l’accesso alla finalissima vedrà fronteggiarsi Yu Qi con la rappresentante di Taiwan Li Tsai-Chi (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco, definiti i semifinalisti dei tabelloni individuali a Puebla. Ancora in corsa Ellison e Gazoz tra i big

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