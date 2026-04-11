TikTok allarme Fruit Drama | i finti cartoni IA che mostrano abusi e danneggiano il cervello dei bambini

Tra marzo e aprile 2026, i feed di TikTok di milioni di minori sono stati invasi da un nuovo formato chiamato

Tra marzo e aprile 2026 i di TikTok di milioni di minori sono stati invasi da un format noto come "Fruit Drama". Si tratta di brevi cortometraggi generati interamente dall'intelligenza artificiale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Zendaya sposa clean girl in The Drama: il make-up zero drama che sta già dominando TikTokSe ti aspettavi un bridal look full glam, contour pesante e ciglia che toccano il cielo… nope.

Ho appena visto il video di un amore tossico tra due ciliegie: dentro il Fruit Drama creato con l’IATra fragole alle prese con relazioni tossiche e mirtilli bullizzati, il "Fruit Drama" è l'ultima frontiera dell'AI slop.

The AI fruit drama on TikTok that's too juicy to pass upHe’s the hottest guy on the latest reality romance show to captivate audiences. But Bananito is not your average suitor. He’s AI — and a talking banana. Within 10 days, these anthropomorphic fruits ... aol.com

Millions are watching food kiss, date, fight and make up on TikTok. What's 'Fruit Love Island'?Add Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. Some episodes of Fruit Love Island have racked up more than 27 million views. (Photo illustration: Yahoo News; photos: AI ... yahoo.com