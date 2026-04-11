The Town stasera su Rete 4 | trama cast e curiosità del film di Ben Affleck

Stasera su Rete 4 va in onda il film di Ben Affleck, un thriller poliziesco che vede nel cast anche Jeremy Renner, Rebecca Hall e Jon Hamm. La pellicola, diretta dallo stesso Affleck, sarà trasmessa durante la seconda serata del 11 aprile. La trama si concentra su eventi legati alle forze dell’ordine e alle indagini di polizia, offrendo un racconto intenso e ricco di tensione.

Ad allietare la seconda serata di Rete 4, stasera 11 aprile, arriva il thriller poliziesco diretto e interpretato da Ben Affleck con Jeremy Renner, Rebecca Hall e Jon Hamm. Nottambuli in attesa per la seconda serata di Rete 4 che stanotte alle ore 23:50 ci regalerà la visione di The Town, thriller poliziesco del 2010 diretto e interpretato da Ben Affleck. Un supercast in azione alle dipendenze della star per una pellicola premiata dalla critica con il 92% su Rotten Tomatoes, mentre il pubblico si ferma all'85%. Seconda regia di Affleck, che esplora la criminalità di Boston, città in cui lui e l'amico Matt Damon sono nati e cresciuti, il film ha ricevuto una nomination all'Oscar per il miglior attore non protagonista per la performance di Jeremy Renner.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Town stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità del film di Ben Affleck L’effetto farfalla stasera in TV su Rai 4: trama, cast e curiosità del filmTorna la Sezione Q di Jussi Adler-Olsen, ma con un cast tutto nuovo: trama, curiosità del quinto capitolo della saga poliziesca scandinava in onda... Exodus - Dei e Re stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film di Ridley ScottStasera 5 aprile su Rai 4 va in onda la spettacolare rilettura di Mosè fatta da Ridley Scott.