The King’s Warden conquista la Corea | record di incassi storico

Il film The King’s Warden ha raggiunto un risultato record in Corea del Sud, diventando il secondo più visto di sempre nel paese. Supera il film Lavoro Estremo, che fino a quel momento deteneva il record di incassi. La pellicola ha attirato un grande pubblico nelle sale, confermando la sua popolarità e il successo commerciale. Questo traguardo rappresenta un momento significativo per il settore cinematografico locale.

Il film The King’s Warden ha segnato un traguardo storico nella cinematografia sudcoreana, superando la pellicola Lavoro Estremo e posizionandosi come il secondo successo di sempre in termini di affluenza nelle sale. I dati ufficiali comunicati dal Korean Film Council nella mattinata di sabato 11 aprile indicano che il lungometraggio ha attirato a sé un totale di 16.283.970 spettatori. Un nuovo primato nel del botteghino coreano. La scalata ai vertici della classifica dei film nazionali è stata rapida e definitiva. Con i numeri registrati finora, la produzione ha sorpassato il celebre titolo del 2019, noto come Lavoro Estremo. La nuova posizione occupata da The King’s Warden lo pone immediatamente dietro solo al blockbuster del 2014 intitolato The Admiral: Roaring Currents, che detiene ancora il record assoluto con una platea di 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The King’s Warden conquista la Corea: record di incassi storico Leggi anche: Zalone fa il botto, in Italia batte record storico incassi di Avatar Zootropolis 2 arriva su Disney+: Nick e Judy sbarcano in streaming dopo il record storico d’incassiIl predatore più letale del botteghino è pronto a conquistare il piccolo schermo.