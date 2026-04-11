Il film The Drama – Un segreto è per sempre, diretto da Kristoffer Borgli, è stato distribuito nelle sale italiane il 1 aprile 2026. La pellicola vede nel cast Zendaya Coleman e Robert Pattinson. La trama si concentra su personaggi coinvolti in eventi che portano a sviluppi difficili e tensioni narrative. La produzione ha suscitato interesse tra il pubblico e gli appassionati di cinema.

È uscito nelle sale italiane il 1 aprile 2026 l’atteso film The Drama – Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli con protagonisti Zendaya Coleman e Robert Pattinson. Un thriller psicologico, condito da elementi romantici e drammatici, come il titolo ricorda. Oltre ai due attori principali, nella pellicola compaiono diversi personaggi le cui relazioni diventano un peso a sé stante e creano un universo relazionale di universale immedesimazione. Charlie e Emma, un amore che fa sospirare. La relazione centrale del film è sicuramente quella che intercorre tra Charlie, interpretato da Robert Pattinson, ed Emma, dove Zendaya dà il meglio di sé. I due si conoscono come nei libri d’amore di Nicholas Sparks: in un caffè, mentre Emma legge un libro e Charlie è travolto da un colpo di fulmine per lei.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Drama, perché i personaggi non vissero per sempre felici e contenti

Le peggiori decisioni nei film horror: perché i personaggi fanno sempre la scelta sbagliata?C’è una regola non scritta nel cinema horror: se esiste una decisione sensata, qualcuno farà esattamente il contrario.

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