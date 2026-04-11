Il TAR del Lazio ha annullato la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che imponeva ai siti di contenuti per adulti di verificare l’età degli utenti tramite sistemi di age verification. La decisione rappresenta il terzo stop giudiziario al decreto Caivano, che mirava a limitare l’accesso ai minori ai contenuti online a luci rosse. La sentenza ha effetto sulla normativa in vigore, sospendendo l’applicazione delle misure previste.

Ennesimo stop delle toghe al Decreto Caivano. Il TAR del Lazio ha infatti annullato la delibera Agcom che imponeva ai siti pornografici l’obbligo di verificare l’età degli utenti tramite sistemi di age verification, per evitare che anche i bambini possano accedere ai contenuti per adulti. Con questa sentenza del Tribunale amministrativo regionale si tratta del terzo colpo giudiziario al provvedimento del governo, dopo le precedenti bocciature della Corte Costituzionale su altri aspetti della norma. Perché il TAR ha fermato la misura?. La ragione è tecnica ma decisiva: il contrasto con il diritto dell’Unione Europea. Secondo i giudici amministrativi, la delibera Agcom viola la direttiva e-commerce (200031CE) e il cosiddetto “principio del Paese d’origine”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terzo siluro dei giudici al decreto Caivano: vince Pornhub. Annullata la verifica dell’età sui siti a luci rosse

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