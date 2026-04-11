Terrore in ambulanza | indagato per l’omicidio di 11 pazienti anziani

Una nuova indagine della Procura di Forlì ha portato all’arresto di un uomo di 27 anni residente a Meldola, accusato di aver causato la morte di undici pazienti anziani. L’indagato è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Le autorità stanno ancora approfondendo le circostanze e le responsabilità legate a questa vicenda.

L’indagine della Procura di Forlì ha portato all’arresto di Luca Spada, un ventisettenne residente a Meldola, accusato di omicidio volontario in relazione alla morte di diversi pazienti anziani. Il sospettato, che operava come conducente dei mezzi di soccorso presso la Croce Rossa — organizzazione dalla quale è stato poi sospeso — è stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari. Il caso, che coinvolge l’area di Forlì-Cesena, vede i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dei decessi avvenuti durante o subito dopo i trasporti sanitari. L’evoluzione del bilancio e le evidenze tecniche nel mezzo di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in ambulanza: indagato per l’omicidio di 11 pazienti anziani Chi è Luca Spada, l’autista soccorritore indagato per l’omicidio volontario di anziani in ambulanzaForlì, 5 marzo 2026 – Luca Spada è un autista soccorritore dipendente della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro. Cinque anziani morti in ambulanza, indagato operatore Croce Rossa di Forlì per omicidio plurimoUn operatore della Croce rossa di 27 anni e residente nel Forlivese è indagato dalla procura di Forlì con l’accusa di ‘omicidio colposo plurimo‘. Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l'autistaIl 27enne Luca Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del ... tg24.sky.it Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì l'autista soccorritore Luca Spada indagato per omicidio volontarioCinque i pazienti morti durante il trasporto mentre erano con il 27enne ex operatore della Croce Rossa, che si è sempre dichiarato estraneo ai decessi ... corrieredibologna.corriere.it