Terribile rapina a Parma nel cuore della notte 4 minorenni denunciati | agivano in branco

Nella notte a Parma, quattro minorenni sono stati denunciati per aver commesso una rapina aggravata in centro, coinvolgendo due loro coetanei in un'aggressione violenta. L'episodio si è verificato durante le ore notturne e ha coinvolto un gruppo di giovani. La polizia ha identificato e denunciato i quattro ragazzi, che sono stati portati in ufficio per le verifiche del caso.

Quattro minorenni sono stati denunciati per rapina aggravata in seguito a un violento episodio avvenuto nel centro di Parma nella notte del 22 febbraio. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di giovani ha aggredito due coetanei dopo aver tentato di estorcere denaro e sigarette. Le indagini hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili, deferiti in stato di libertà. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto intorno alle 1.50 della notte, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. L’allarme riguardava una aggressione particolarmente violenta verificatasi nel cuore della città, precisamente in Borgo Antini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terribile rapina a Parma nel cuore della notte, 4 minorenni denunciati: agivano in branco Leggi anche: Rapina nel cuore della notte: assalto al McDive con una pistola, poi l'inseguimento Leggi anche: Rapina nel cuore della notte, il racconto choc: "Mi hanno puntato un coltello al petto"