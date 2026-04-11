Terna sostegno a linea elettrica in Friuli danneggiato da ignoti

Un sostegno di una linea elettrica a 132 kV tra Tolmezzo e Paluzza è stato danneggiato da persone sconosciute nel comune di riferimento. L’incidente riguarda il supporto numerato 416, situato lungo la linea interessata. I tecnici di Terna stanno valutando i danni e le eventuali riparazioni necessarie per ripristinare l’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

TRIESTE, 11 APR – Terna ha subito il danneggiamento di un sostegno in Friuli. Lo rende noto la stessa azienda precisando che il danneggiamento si è verificato il 25 marzo scorso e che è stato commesso da ignoti. Il problema ha riguardato un sostegno della linea a 132 kV Tolmezzo-Paluzza n. 416, nel comune di Tolmezzo (Udine). Il gestore della Rete Elettrica Nazionale ha immediatamente informato le autorità di polizia competenti per gli accertamenti ed ha attivato le procedure per la messa in sicurezza dell’asset e dell’area interessata. Nella nota si sottolinea che il danneggiamento non ha causato danni a persone o cose ma ha comportato esclusivamente la “disalimentazione dell’impianto del cliente AT ‘Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino S.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Terna, sostegno a linea elettrica in Friuli danneggiato da ignoti Leggi anche: Terna, danneggiato sostegno a linea elettrica in Friuli