Terna danneggiato sostegno a linea elettrica in Friuli

Il 25 marzo scorso, un sostegno di una linea elettrica in Friuli è stato danneggiato da persone non identificate. La società che gestisce la rete ha comunicato l’accaduto, specificando che il danno è stato causato da ignoti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o interventi successivi. La situazione è stata segnalata senza ulteriori commenti o precisazioni.

Terna ha subito il danneggiamento di un sostegno in Friuli. Lo rende noto la stessa azienda precisando che il danneggiamento si è verificato il 25 marzo scorso e che è stato commesso da ignoti. Il problema ha riguardato un sostegno della linea a 132 kV Tolmezzo-Paluzza n. 416, nel comune di Tolmezzo (Udine). Il gestore della Rete Elettrica Nazionale ha immediatamente informato le autorità di polizia competenti per gli accertamenti ed ha attivato le procedure per la messa in sicurezza dell'asset e dell'area interessata. Nella nota si sottolinea che il danneggiamento non ha causato danni a persone o cose ma ha comportato esclusivamente la "disalimentazione dell'impianto del cliente AT 'Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Treno merci trancia la linea elettrica in stazione a Parma: ritardi sulla linea principale

Trezzano, è scontro sul progetto Terna: “Diciamo no alla cabina elettrica”Trezzano sul Naviglio (Milano) – Tutti d’accordo: maggioranza, opposizione e cittadini sono contrari al progetto di Terna per realizzare una stazione...