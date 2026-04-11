Terme di Arta alla Regione saranno gestite da Promoturismo

Le Terme di Arta passeranno sotto la gestione di PromoTurismoFVG, dopo l’autorizzazione da parte della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. La decisione riguarda lo stabilimento di proprietà comunale e segna un cambio di gestione che entrerà in vigore a breve. La regione ha approvato ufficialmente il provvedimento, che definisce i nuovi aspetti amministrativi e operativi della struttura.

Le Terme di Arta si preparano a una nuova fase della loro storia. Con un provvedimento strategico, la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha autorizzato ufficialmente il subentro di PromoTurismoFVG nella gestione dello stabilimento di proprietà comunale. L’operazione si è resa necessaria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Temi più discussi: Le Terme di Arta ripartono con la gestione di Promoturismo; La gestione delle Terme di Arta passa a PromoTurismoFVG; Maltempo novembre, via ai ristori per aziende; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - RECRUITING DAY A TOLMEZZO NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO: 102 posti di lavoro per la stagione estiva 2026 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le Terme di Arta ripartono con la gestione di PromoturismoI 21 dipendenti attualmente in servizio saranno assunti. Sul fronte sanitario già partito il piano di accreditamenti e autorizzazioni. Breve stop di tre settimane per lavori di manutenzione ... rainews.it

Svolta per le terme di Arta: la Regione assume la gestione e punta al rilancioLa Regione assume la gestione delle Terme di Arta: continuità dei servizi e piano di rilancio turistico e sanitario. nordest24.it

“La gestione delle Terme di Arta passa a PromoTurismoFVG, con un accordo tra #regioneFvg e Comune: così garantiamo il rilancio turistico della struttura e la continuità del presidio sanitario per le cure termali”. Così oggi @SergioBini68 tinyurl.com/3m4en3 x.com

Un rilancio strutturato e sostenibile dell'offerta termale. Sono le parole dell'assessore regionale Bini dopo la delibera con cui la Giunta assume la gestione delle Terme di Arta. - facebook.com facebook