La Roma dovrà affrontare circa quattro settimane di inattività dopo la vittoria contro il Pisa, a causa di un infortunio occorso a Pellegrini durante la partita. L’assenza del centrocampista si è resa necessaria dopo che ha lasciato il campo all’intervallo, a causa di un problema fisico. L’allenatore ha commentato le condizioni dell’atleta, suscitando preoccupazione tra i tifosi.

Le parole di Gasperini sull’infortunio accorso a Pellegrini In casa Roma c’era giustamente apprensione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito all’intervallo della gara col Pisa a causa di un problema fisico. Infortunio Pellegrini, l’annuncio di Gasperini – Calciomercato.it “È una brutta tegola”, aveva senza mezzi termini Gasperini dopo la gara vinta dai suoi per 3-0 grazie alla tripletta di Malen. “Pellegrini stava giocando con continuità e molto bene – ha aggiunto il tecnico giallorosso prima di andare nello specifico dell’infortunio accusato dal trequartista – È stato sfortunato perché ha subito un allungamento alla gamba “. Gasperini era però stato ottimista: “ Non sembra grave, ma bisognerà valutare nei prossimi giorni se potremo recuperarlo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tegola Roma dopo la vittoria col Pisa: quattro settimane di stop

Allarme Roma dopo la vittoria col Pisa: “Una brutta tegola”Le parole di Gasperini sull’infortunio accorso a Pellegrini In casa Roma c’è un po’ di apprensione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito...

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