Teekwondo | al via a Tashkent i Mondiali Junior 2026 | tutti gli azzurri convocati

A Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, si stanno per aprire i Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026. L’evento inizierà domani e vede la partecipazione di atleti italiani convocati per la competizione. La manifestazione si svolgerà sulla pedana della città, coinvolgendo diverse nazioni e atleti under 18. La competizione si protrarrà per diversi giorni, con le gare che coinvolgeranno tutte le categorie della disciplina.

Sta per cominciare lo spettacolo sulla pedana di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che sarà teatro da domani dei Campionati Mondiali 2026 di taekwondo dedicati alla categoria Junior. Nella rassegna iridata, in programma fino al 17 aprile presso il Martial Arts Sport Complex, accoglierà la bellezza di 986 atleti, provenienti da 115 Paesi, numero che segna un nuovo record per la storia della disciplina. Tra i grandi protagonisti, neanche a dirlo, ci saranno anche i combattenti della Nazionale italiana. Già da domani toccherà a Vito Antonacci (+78 kg), Nicole Masala (-46 kg), Alessandra D’Angelo (-59 kg) e Alessandro Marinelli (-59 kg). Poi, lunedì 13, sarà invece la volta di Nicolò Sevagian (-48 kg), Abderrahman Touiar (-55 kg) e Clio Sottile (-55 kg).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Teekwondo: al via a Tashkent i Mondiali Junior 2026: tutti gli azzurri convocati Leggi anche: Taekwondo, Mondiali Junior a Tashkent: record di partecipanti e azzurri protagonisti Taekwondo, Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo: al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di TashkentTaekwondo, Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo: al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di Tashkent.