A teatro giovani va in scena “Suore senza senso”, uno spettacolo che combina ritmo e divertimento. Le cinque attrici protagoniste si esibiscono in una performance energica, accompagnate da una band di musicisti che suonano dal vivo. Lo spettacolo si propone come un momento di svago spumeggiante, con numeri che puntano a coinvolgere il pubblico e a offrire un’esperienza di intrattenimento leggera e dinamica.

Uno spettacolo spumeggiante, che promette ritmo e divertimento, con cinque attrici scatenate e una band di autentici virtuosi che suona dal vivo. È grazie a queste caratteristiche che ‘Suore senza senso’, una produzione della Compagnia Teatro Giovani di Torrita di Siena che la propone questa sera alle 19 e alle 21.15 al Teatro degli Oscuri, è riuscita a creare un clima d’attesa. Perché sulla scena torritese, per il cartellone 2025-2026, sono saliti grandi nomi come Alessandro Preziosi o Elio Germano, ma ora tocca al gruppo ‘di casa’ che, oltre a gestire la stagione, si esibisce con un proprio allestimento, del tutto originale. "Abbiamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Giovani. In scena ’Suore senza senso’

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A la recherche de Joséphine : la femme qui dominait Napoléon

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Teatro Giovani. In scena ’Suore senza senso’Agli Oscuri la compagnia torritese gioca in casa con un musical originale. Un impegno corale. lanazione.it

GET – Giovani Eccellenze Teatrali in scena TRA TEATRO E POETRY SLAM – STORIA DI UNO CHE MI SOMIGLIASabato 11 aprile 2026, alle ore 21, al Teatro Garage, arriva per la prima volta in Liguria lo spettacolo STORIA DI UNO CHE MI SOMIGLIA. klpteatro.it

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